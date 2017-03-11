台東反核遊行，立委提知情同意權

台東反核遊行許多民眾帶著小孩參加，一同宣示反核及反核廢的立場。（黃力勉攝）

台東的反核遊行訴求在反對核廢料，不過往年都會參加的原住民歌手那布及巴奈夫婦，因為抗議傳統領域劃分問題，2月下旬開始就長期駐紮在凱達格蘭大道，時代力量立委高潞·以用·巴魕剌，11日也特地到台東參加反核遊行，凸顯原民知情同意權的重要性。

高潞表示，每年在台東參加反核遊行的那布及巴奈，為了爭取原住民權益而長期駐守在凱道上，她自己也每年參加反核遊行，但今年決定到台東，就是要凸顯原住民傳統領域劃分的問題。

她強調，蘭嶼的原住民因為沒有知情同意權，因此在不知情的情況下，島上被設置蘭嶼貯存場，承受著全台的放射性廢棄物，目前的傳統領域畫設排除私有地，地方族人就無法阻止開發案進行，知情同意權是最卑微的訴求，開發案需向地方居民完全公開及告知。

(中時)