警傳授防詐祕笈　教長者顧荷包

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新北市金山警分局上午在金山清泉里活動中心舉辦治安講座，向年長居民宣導防詐騙、防竊觀念。（李其樺翻攝）

新北市金山警分局為減少轄內竊盜案件，及杜絕年長者遭詐騙集團詐騙金錢等情事發生，今天上午在金山區清泉社區活動中心，舉辦治安講座及預防犯罪活動，向居民及年長者宣導預防詐騙、竊盜撇步，讓居民大讚實用。

(中時)