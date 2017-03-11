如朕親臨兩個結局 李國毅對戲出奇招
電視劇「如朕親臨」殺青，最終集將播出兩個不同版本結局。演員李國毅被公認會讓對手感到出其不意，演員連俞涵說，對戲時突然出現劇本沒的台詞，她腦子轉不過來就笑場。
台視、東森「如朕親臨」去年11月開拍，經歷4個多月拍攝終於殺青，演員李國毅、連俞涵、藍鈞天、房思瑜、范宸菲、楊子儀等人出席殺青酒，把握機會拍照留念。
殺青後，李國毅打算先休息陪伴家人，沉澱後再重新出發；連俞涵笑喊「終於不用再早起」，可有充足睡眠，迎接新書宣傳活動。房思瑜已規劃與家人旅行，藍鈞天則要在家陪小孩。
昨天連俞涵在社群網站臉書（facebook）貼出李國毅睡覺照片表示，晚安，羅密歐。「每次都是我睡著你偷拍我，我從來沒有一次拍到你睡著，那天在宜蘭拍攝，天氣涼涼的，我也是一下就睡著了，醒來的時候發現你就睡在旁邊椅子上，立刻偷偷拍了一張，然後又瞬間睡著。」
她說，「藏在這一刻，跟你說，好好休息吧，羅密歐，重回生活，再充滿活力的投入新的角色。」坦言在這環境始終有種種不適應，除了對演戲的熱情，其他事可能真的是非常陌生，「但你總是一句，沒事的，我就覺得真的會沒事的。」
連俞涵表示，「今天吃飯，你把我抱離地面一下，在我耳邊說了很多鼓勵我的話，我會記得，謝謝你包容小麻雀的一切。」並直呼殺青快樂，「高丙丙，登出；下個角色，登入中」。1060311
(中央社)
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