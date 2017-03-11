蔡總統：2025將擺脫依賴核能
總統蔡英文今天透過臉書表示，「2025年的台灣，將會是擺脫依賴核能，擁抱清潔、永續能源的台灣。」
一年一度的廢核大遊行今晚6時順利落幕，根據主辦單位統計，全台有超過5000人走上街頭，表達反核決心，希望2025非核家園的心願可以順利達成。
總統晚間在臉書貼文表示，「我們積極發展再生能源。去年的再生能源發電量占比成長了21.2%，達到歷史新高的126.9億度。」而今年初通過的電業法第一階段修正，將讓台灣綠電產業的發展，穩健、大步地前進，全力實現2025年，綠電占比20%的目標。
蔡總統說，有一天，數百座的離岸風機將豎立在台灣海峽。「我們的屋頂、廠房、閒置土地和集水庫都會廣泛佈建太陽能板。」
她表示，有一天，台灣人可以開始使用地熱來發電，而多數的中大型養豬場都設置了沼氣發電設備。
總統說，這是實現「2025非核家園」的那一天，「也是我們努力的每一天」。1060311
(中央社)
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