906噸問題乳瑪琳 全台目前僅回收14噸

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食藥署昨天宣布，遠東油脂公司涉嫌將逾期的「乳瑪琳」，再製成19款產品賣出，全面下架回收。不過，問題產品多達906噸，事發至今已3天，全台僅回收14公噸。

食藥署昨表示，地檢署3月初接獲民眾檢舉，3月8日即動員檢調、食藥署、地方衛生單位等一同到工廠稽查，發現業者涉嫌用逾期「乳瑪琳」再製成19款產品，已查封5座油槽共43公噸。

食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷今天受訪時表示，該署人員到廠稽查時，發現業者生產記錄中，有3天取用過期油槽裡的油製作其他產品，稽查當下有1筆可能已經出貨，另2筆資料的再製產品疑似仍在槽裡。

不過，魏任廷表示，因業者無法釐清問題產品批號，因此要求將有效期限從今年3月8日到9月30日產品通通下架，預計將有906公噸產品等待回收。

逾期乳瑪琳回收再製成問題產品，昨天消息一出，全台僅回收49.76公斤，根據食藥署資料，截至今天下午4時，地方衛生局出動138人次稽查，僅下架14公噸，仍餘892公噸還在市面上流通。

魏任廷指出，目前已通知7-ELEVEn、全家、OK、萊爾富等4大超商，以及家樂福、大潤發、好市多、頂好、全聯、遠百、松青、楓康超市、三商行、台糖、裕毛屋、全買、喜互惠、大樂購物中心等14通路商，全面下架回收，民眾如購買到乳瑪琳，也可聯繫原購買廠商或包裝上的廠商進行退貨。1060311

(中央社)