火箭鬥倒公牛 教頭丹東尼NBA500勝到手

美國職籃NBA休士頓火箭今天從第一節落後到終場以115比94力克芝加哥公牛，火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）教頭生涯500勝入袋。

火箭當家球星大鬍子哈登（James Harden）攻下19分，13助攻，在公牛主場聯合中心（United Center）2萬1900名觀眾前，避免火箭本季首度3連敗。

丹東尼對在這樣的夜晚達成里程碑感到滿意，生涯500勝到手後，丹東尼加入帕波維奇（Gregg Popovich）、瑞佛斯（Doc Rivers）、卡萊爾（Rick Carlisle）和麥克米蘭（Nate McMillan）的行列，成為現役進入500勝俱樂部的教頭之一。

丹東尼說：「我已經執教好長一段時間，帶過一些好球隊，而這是當中最棒的球隊之一。我們今晚第一節慢熱，但找到方法逆轉勝。當我們做好防守時，攻勢也變強了。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060311

(中央社)