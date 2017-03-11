馬國外長：無意扣留金正男遺體 將盡速與北韓協商
馬來西亞外交部11日召開記者會，馬國外交部長阿尼法表示，將與直接北韓談話，並將竭盡全力把在北韓的馬來西亞公民接回國，保證他們的安全。
阿尼法表示，儘管有很多第三方想提供幫助，但馬來西亞不需要、且但願永遠不需要第三方介入。馬來西亞會致力於直接與北韓協商，正式談話很快就會開啟，以確保馬來西亞人能夠平安回國。
目前，北韓方面已經確認了馬來西亞公民在北韓的安全。馬國外交部持續與在平壤的馬國公民保持聯繫，今天也和他們通話。目前在北韓的馬來西亞公民能夠自由活動，並和往常一樣生活。
阿尼法表示，他樂觀地認為此事會盡快解決，如非必要，馬方不想扣留金正男的遺體，因為其並不屬於馬來西亞，至於遺體是送返北韓政府或直系親屬還要討論。
(旺報)
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