因應高齡化 長者使用爬梯機放寬

新北市社會局將爬梯機租借及補助，從原僅身心障礙者放寬至給行動不便的長者申請。（池雅蓉翻攝）

新北市社會局日前針對長者福利需求調查，近期報告出爐，有近5成長者居住在無電梯公寓內，家中有電梯者不到3成。社會局經評估，將原僅提供身心障礙者的爬梯機服務及補助，也擴充給年長失能長者使用。

社會局長張錦麗表示，經評估考慮長者也有相同需求，故將原僅提供身心障礙者的爬梯機服務及相關補助，也開放給行動不便長者申請。目前新北輔具中心有25台爬梯機可供月借，一般民眾每月5000元，低收及中低收入戶則免費。

另由無礙資源推廣協會提供單趟協助，但範圍僅板橋、中和、永和、三重、蘆洲、新店及新莊區7區，依照樓層收費800至1100元不等，社會局則分別補助一般戶、中低收入戶及低收入戶，每趟次233、350及700元，每人每月最多補助10趟次，詳情可洽02-8286-7045

(中時)