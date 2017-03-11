朴槿惠私宅修繕中 外頭包圍媒體和警察
南韓前總統朴槿惠彈劾案通過以後，依南韓法律，朴槿惠應該搬離青瓦台，朴槿惠將回到位於首爾江南區三成洞的私宅，大陸央視11日報導稱，目前私宅周邊圍滿記者，周邊也加大警力，已經有工作人員在朴槿惠私宅中檢查並修繕。
大陸央視11日報導稱，朴槿惠私宅是獨立兩層小樓，位於首爾江南區小巷裡，住宅外圍有高聳的紅磚牆，頂端安裝有刺的鐵絲網和閉路電視。在朴槿惠入主青瓦台之前的23年間，她一直在位於三成洞的私宅居住。
據南韓關於前任總統待遇相關法律，除警衛、安保以外，總統被罷免後不能享有秘書和年金等其它福利。總統私宅周邊應該配有警衛樓，但依目前三成洞的情況來看，周圍都是高樓，並且房屋後面緊鄰著一所學校，只有對私宅和周邊進行重新規畫，才能達到安保標準，這也是朴槿惠目前不能搬出青瓦台的原因之一。
(旺報)
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