中國鋼鐵業平均負債率 降至六成以下

全力推進「三去一降一補」(去產能、去槓桿、去產能、降成本、補短板)是今年中國大陸經濟大政核心，根據最新消息指出，鋼鐵業將平均負債率降至60％以下。中鋼協11日透露，鋼鐵業要努力爭取債轉股。數據顯示，2016年中國鋼鐵業平均負債率為70％，遠遠高於其他行業。

日前中鋼協在江西南昌召開鋼鐵行業「去槓桿、防風險、增效益」座談會上，中鋼協將債務處理的目標定為，在3-5年後，鋼鐵行業的平均資產負債率要降到60％以下。此外，也要著手研究債轉股政策。

債轉股(Debt for Equity Swap)是指由其政府籌組金融資產管理公司，收購銀行的不良資產，把原來銀行與企業間的債權債務關係，轉變為金融資產管理公司與企業間的股權及產權關係。

(工商)