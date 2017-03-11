賊謊報堂弟身分躲查緝 竟敗在1顆痣

廖男謊報身分，多了1顆痣被識破。（楊明峰翻攝）

48歲廖姓男子11日上午9時許在桃園市大園區一處土地公廟偷竊包包，遭大園分局潮音所員警盤查時，謊報堂弟身分，卻因臉上比堂弟多了1顆痣遭識破，只好認罪，訊後被依竊盜罪嫌移送偵辦。

(中時)