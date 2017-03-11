明年將退伍 高雄2海軍士官涉毒毀前程
繼台中空軍染毒後，高雄海軍也淪陷。今天凌晨兩名海軍士官上酒店遭查獲疑似涉毒，海軍司令部今晚表示，兩人去年在軍中驗尿過並無異狀，明年3月即將退伍；針對此事件將召開人評會予以嚴厲處分，最重不排除納入汰除對象，絕對勿枉勿縱。
海軍司令部指出，李姓中士102年入伍，在服役海軍戰鬥系統工廠服役，預計明年3月19日退伍；黃姓下士101年入伍，左營通信隊服役，明年3月20日退伍。兩人軍中表示普通，無特別狀況，且去年驗尿排除毒品反應。
海軍司令部表示，目前全案交由檢警偵辦調查，這段期間暫時不會更動職務及調整業務內容，已要求單位盡速依「刑懲併行」原則暨相關規定，將儘速召開人評會予以嚴厲懲處，並納入汰除對象，勿枉勿縱、絕不寬貸。
海軍司令部強調，「反毒工作」及「軍法紀教育」為海軍長期貫徹的重點任務，將持恆執行各項反毒作為及強化官兵法紀觀念，確保單位內部清流與純淨，維護團隊的榮譽。
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(中時)
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