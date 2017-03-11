洪秀柱：綠轉型正義 刻意欺騙沒有和解
原住民抗議公告的傳統領域劃設辦法，連日露宿凱道要求撤回。中國國民黨主席洪秀柱今天在臉書說，民進黨的轉型正義，只做他們心裡在乎的那一塊，「刻意的欺騙，沒有和解」。
原民會日前公告傳統領域劃設辦法，由於劃設辦法排除私有地引起原民不滿，包含前原民台台長馬躍比吼、歌手巴奈等人露宿凱道，要求政府退回辦法，並要求原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）下台。巴奈甚至說「不會再相信蔡總統」。
洪秀柱指出，民進黨的轉型正義，只做他們心裡「在乎」的那一塊。過去，民進黨答應很多事情，包含對這塊土地原本主人的承諾。
洪秀柱說，虛假的真相，沒有正義；刻意的欺騙，沒有和解。
國民黨文傳會新媒體部主任周柏吟也訪問現場原住民，了解他們的訴求和心聲，希望一起陪原住民族劃出回家的路。1060311
(中央社)
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