判斷青光眼關鍵 別掉入2大迷思

眼壓正常、視力清楚，不可能有青光眼？當心落入迷思，眼科醫師表示，青光眼造成的視力缺損通常都從周邊視野開始，不易察覺，強調視神經病變才是判斷青光眼關鍵。

台灣青光眼醫學會會長、三總眼科醫師呂大文今天表示，青光眼是全球不可逆失明的第一主因，目前全球有近6000萬人罹患青光眼，台灣青光眼患者也超過34萬人，而且10至59歲族群占了將近一半。

什麼是青光眼？呂大文解釋，青光眼是眼睛的壓力大於眼睛容忍度，造成視神經及視野受損的疾病，嚴重時可能導致失明，但因初期症狀不明顯，一旦失去的視力也無法恢復，因此被稱為「無聲的視力小偷」。

呂大文指出，民眾對青光眼的認識並不深，而且經常陷入眼壓正常、看得清楚，就不可能得青光眼的迷思中。

呂大文說，多數民眾的正常眼壓介於10至22毫米汞柱，但正常眼壓也可能超過22，因此眼壓正常並不代表沒有青光眼，他強調，判別青光眼必須根據患者視神經是否具有青光眼病變的特徵判定。

另外，也有很多人強調自己視力很好，看得很清楚，怎可能有青光眼？呂大文解釋，青光眼造成的視力缺損通常先出現在周邊視野，中心視力還沒受到影響時，視力甚至能達到1.0，察覺不易。

呂大文提醒，眼壓高和高度近視患者都是青光眼的高危險群，必須定期接受完善的眼底檢查，並呼籲「一不二要」護眼守則，包括不過度用眼、要維持正常作息、要定期眼睛檢查，如已確診青光眼，應避免熬夜及過度用眼。1060311

(中央社)