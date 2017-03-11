《一念無明》登「陸」有望 余文樂與導演、編劇下周來台
余文樂、曾志偉、金燕玲及方皓玟主演的電影《一念無明》， 4月7日將在台灣上映。電影公司今天（3月11日）宣布，下周末，余文樂將與導演黃進及編劇陳楚珩於來台宣傳造勢，希望能讓更多觀眾與媒體了解整部電影的創作，以及余文樂此次為這角色所附出的種種心力。
《一念無明》以黑馬之姿，入圍第36屆香港電影金像獎8項大獎，包括最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳男配角、兩項最佳女配角、最佳原創音樂、新晉導演，成為兩岸話題電影。
大陸影評人之前在在電影節看過展映後，將該片譽為繼《歲月神偷》、《桃姐》之後，又一部香港高品質佳作，日前傳出已有片商引進大陸，打算趕搭香港電影金像獎的風潮，安排近期上映。
儘管導演黃進、編劇陳楚珩都是業內新晉的後起之秀，但2位年輕主創對電影的把控卻表現出與超出實際年齡的嫺熟，早在劇本的階段，《一念無明》即獲得創意香港「首部劇情電影計劃」的資助，為支援優質華語片和有才華的新人導演，被劇本打動的余文樂、曾志偉更是仗義地決定零片酬演出。
飾演父親的曾志偉與首次挑戰精神病患角色的余文樂，以全新形象演繹另一種特別的父子情深，這種身處社會底層心理多變、彼此間的複雜情感以及和解後共同面對社會異樣目光的全新父子形象，由外至內，都對演技有著不同層次的高要求。
該片完成後，憑藉一流的質量水準，成為2016年亞洲電影節開幕電影，以及唯一一部入圍第41屆多倫多國際電影節發現單元的香港電影。
導演黃進及編劇陳楚珩為了讓台灣觀眾深入了解電影內涵，3月19日下午2點40分將出席在松菸誠品電影院舉行的導演特別放映場，與觀眾進行映後座談。影迷可上博客來售票網或密切注意甲上娛樂臉書與松菸誠品電影院官網。
(旺報)
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