台美交流貢獻卓著 前AIT首席武官獲頒梅花卡

移民署長何榮村（左）頒發「梅花卡」給前AIT首席軍事代表羅瑞華（右），期盼他繼續為臺灣做貢獻。（移民署提供）

53歲美籍退休武官羅瑞華（Randy Hulme Lawrence），曾任美國在台協會（AIT）陸軍上校兼聯絡事務組組長，在台期間積極推動台美交流，鞏固雙方邦誼，移民署為感謝羅瑞華的功勞，11日由署長何榮村代表，頒給他特殊貢獻外國人才能持有的永久居留證「梅花卡」，羅高興表示，能在台灣久居他非常開心，他的3名子女也都在台就學，希望未來可以成為「羅老師」，把自己的專業所學，交給台灣的下一代。

去年12月由AIT退休的羅上校，具有軍事作戰專長，另專精國際關係與政策發展。5年前派駐來臺灣，任職AIT首席軍事代表，負責台美軍事合作，對提升國軍及台海防衛實力功不可沒。總統蔡英文去年10月，還特別頒給羅五等雲麾勳章，感謝他積極推動雙方軍事交流合作的成就。

羅瑞華也是熱愛中華文化的學者，1987年他從維吉尼亞大學畢業，取得亞洲研究及東方語文學士學位。大學時曾花1年時間，在中國北京師範學院及南京大學學習中華文化，又轉往台灣教書。1999年，他在約翰霍普金斯大學高等國際研究院，取得國際關係與經濟學碩士；2012年自美國海軍戰院取得安全研究碩士。並完成了喬治城大學、米德柏利學院及加州蒙特瑞國防語文學院的語文訓練學程，對中、西兩方文化都有很深的了解。

羅瑞華在中國、香港及台灣生活及工作加起來的時間超過10年，對兩岸三地事務十分熟稔，對台灣更有特別的感情，移民署長何榮村表示，「梅花卡」頒發的對象包括對我國有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民人士等，外國人有這張卡，就可以在台永久居留，羅瑞華積極推動雙方軍事防衛合作，我方感謝他這幾年的付出和友誼，期盼他在AIT卸任後，仍繼續為台、美關係貢獻心力。

(中時)