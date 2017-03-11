魏明谷：肯定台化貢獻 盼尋求多贏

魏明谷表示，台塑企業的營運是台灣重要的經濟發展指標之一，總裁王文淵在重要時刻，能以睿智的思維、高瞻的眼光，提出「依法」、「加強理性溝通」的呼籲，彰化縣政府感同深受，贊同看法。（吳敏菁攝）

台塑企業總裁王文淵11日發表暫不談國賠聲明，彰化縣長魏明谷表示，台化訴願案因法律程序爭議，讓申請案再次回到原點，縣府環境保局身為執法機關，當依法審理。但肯定台化的貢獻，總裁王文淵在重要時刻，提出「依法」、「加強理性溝通」，縣府感同深受。

魏明谷表示，台塑企業的營運是台灣重要的經濟發展指標之一，總裁王文淵在重要時刻，能以睿智的思維、高瞻的眼光，提出「依法」、「加強理性溝通」的呼籲，彰化縣政府感同深受，贊同看法。

魏明谷說說，回顧台化公司半世紀前，選擇彰化廠現址做為台化的起家厝，創造大量就業機會和繁榮，貢獻不容抹煞。然而，隨著市民對環境品質的高度要求，環保法律的嚴格規範，彰化縣的都市治理目標，也以健康城市、綠能彰化、經濟繁榮、提高就業等作為施政重點，盼和台化尋求多贏。

(中時)