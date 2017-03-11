胡宇威自認浪漫情人 溫柔手技幫女友保養
胡宇威擔任資生堂國際櫃「美透白系列大使」，11日出席活動，與粉絲互動提前過白色情人節。胡宇威平常注重保養，也自認是體貼浪漫型情人，會幫女友做臉部保養，他也大方說，可以送一套保養品給緋聞女友陳庭妮，讓她好好保濕美白一下。
他其實不知道白色情人節是什麼，只過2月的西洋情人節，那天他跑去整骨，「因為常常腿痠，去整骨看看是什麼問題。整完滿舒服的，我覺得之後也可以去學一下」，他自曝出道前差點去當整骨師，但因為整骨的學校遠在深山中，因此放棄。
胡宇威人氣超高，活動現場的粉絲從小學生到中年人都有，吃得非常開，胡宇威稱「粉絲就是我的情人」，更展現紳士風度，以溫柔手技幫粉絲保養，讓粉絲害羞得小鹿亂撞，他也親手做了一束鮮花，送給幸運粉絲，讓全場人羨慕不已。
(中時)
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