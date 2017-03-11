「本土語言嘉年華」 來這請說越南話
2017推動世界母語日「本土語言嘉年華」今日下午在台中市市民廣場舉行，14所辦理母語教學成效良好的學校安排各種語言的闖關遊戲，每關可能是閩南語、客語或是原住民語，更有越南、印尼文等，讓來闖關的小朋友，體驗了多元文化下，能欣賞彼此差異、進而了解彼此差異、互相包容。
由中市教育局主辦的世界母語日「本土語言嘉年華」活動，邀請如西屯區上石國小、太平區東平國小、大甲區德化國小等14所辦理母語教學成效良好的學校在場設置了台語、客語、原住民族語
、東南亞語等闖關遊戲，寓教於樂，並帶來具地方特色、精心準備的表演，有泰雅族古調演唱、泰雅生活舞蹈、客家山歌、閩南語歌曲合唱、東南亞舞蹈等，非常熱鬧，不少大朋友帶著小朋友
，全家一起參加，達到親子同樂、共學母語的目的。
台中市副市長林依瑩表示，今年嘉年華主題是「閩客原新一家親、共享台中新奇『雞』」；學習母語不僅要保存和使用，也要幫助大家欣賞彼此的差異、互相包容，讓多元文化並存。
教育局長彭富源也表示，台中市一直以來都投注心力在推動本土語言教育，希望能夠深耕本土文化，目前學校會依學生的組成，開設不同的母語課程，只要有學生想學習任何一種母語，校方都
會聘請師資來為學生上課。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。