「本土語言嘉年華」 來這請說越南話

大小朋友挑戰閩南語順口溜，非常有趣，接下來還要挑戰、客語、泰雅族語、越南、印尼語等。多國語言讓來闖關的小朋友，體驗了多元文化下，學會能欣賞彼此差異而互相包容。（黃國峰攝）

猜猜越南語謝謝怎麼說？（黃國峰攝）

小小朋友的閩南語歌曲挑戰，咬字不清的逗趣模樣，很可愛。（黃國峰攝）

台上也有各個學校根據各校地理環境，帶來各具特色的表演活動。（黃國峰攝）

台上也有各個學校根據各校地理環境，帶來各具特色的表演活動。（黃國峰攝）

台上也有各個學校根據各校地理環境，帶來各具特色的表演活動。（黃國峰攝）

2017推動世界母語日「本土語言嘉年華」今日下午在台中市市民廣場舉行，14所辦理母語教學成效良好的學校安排各種語言的闖關遊戲，每關可能是閩南語、客語或是原住民語，更有越南、印尼文等，讓來闖關的小朋友，體驗了多元文化下，能欣賞彼此差異、進而了解彼此差異、互相包容。

由中市教育局主辦的世界母語日「本土語言嘉年華」活動，邀請如西屯區上石國小、太平區東平國小、大甲區德化國小等14所辦理母語教學成效良好的學校在場設置了台語、客語、原住民族語

、東南亞語等闖關遊戲，寓教於樂，並帶來具地方特色、精心準備的表演，有泰雅族古調演唱、泰雅生活舞蹈、客家山歌、閩南語歌曲合唱、東南亞舞蹈等，非常熱鬧，不少大朋友帶著小朋友

，全家一起參加，達到親子同樂、共學母語的目的。

台中市副市長林依瑩表示，今年嘉年華主題是「閩客原新一家親、共享台中新奇『雞』」；學習母語不僅要保存和使用，也要幫助大家欣賞彼此的差異、互相包容，讓多元文化並存。

教育局長彭富源也表示，台中市一直以來都投注心力在推動本土語言教育，希望能夠深耕本土文化，目前學校會依學生的組成，開設不同的母語課程，只要有學生想學習任何一種母語，校方都

會聘請師資來為學生上課。

(中時)