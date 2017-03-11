高雄檢警查獲海軍2士官涉開毒趴

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高雄地檢署檢察官指揮高雄市警察局鳳山分局，在高雄市一家酒店查獲海軍2名士官涉嫌開毒趴，起獲少量K他命，全案移送高雄地檢偵辦。

警方表示，這家酒店疑有人涉嫌販毒、仲介小姐吸毒，全案由高雄地檢署檢察官指揮調度偵辦，今天凌晨2時左右由鳳山警分局至位於高雄市七賢路的這家酒店查緝毒品，分別在9樓和11樓的包廂內查獲31人疑涉開毒趴。

警方表示，在清查31人身分時，赫然發現黃姓和李姓男子為海軍士官，涉嫌開毒趴。

警方直搗酒店包廂時就聞到K味，除了查獲K他命、搖頭丸、一粒眠和毒品咖啡包，也起獲K盤。警訊後，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。1060311

(中央社)