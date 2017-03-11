印度5省開票 莫迪領導印度人民黨大勝
攸關2019年印度大選的5省省議會改選今天宣布結果，總理莫迪領導的印度人民黨獲壓倒性勝利，尤其在人口最多的北方省搶下3/4席次，讓莫迪2019年的連任之路更加平坦。
莫迪去年底雖然宣布極具爭議的廢大鈔政策，但他以「打擊黑錢與貪汙」口號，外加在今年透過中央政府新預算案、加強扶持農村農民及窮人的政策力道，甚至加碼在北方省（Uttar Pradesh）提供農民貸款，成功收服基層民心，也代表莫迪的選戰策略奏效。
印度人民黨（BJP）發言人帕特雷（Sambit Patra）表示，該黨這次的勝利歸功於莫迪的努力、遠見和扶貧政策，莫迪是印度當代第一位真正為窮人服務的總理。
印度5個省選舉上午8時開始開票，最後中央執政的印度人民黨在5省403個選區中，奪下306個選區的勝利，並在北方省、北阿坎德省（Uttarakhand）取得過半以上席次，確定取得執政權。
其中，BJP在北方省403席中拿下322席，擁有3/4的絕對多數，確定拿下該省執政權。
反觀社會黨和國大黨，在莫迪率領BJP的強烈攻勢下，在北方省才總共拿下59席，連制衡的力量都很薄弱。
國大黨僅在旁遮普省（Punjab）的117席中取得76席的多數，應可順利籌組省政府內閣。
在果阿省（Goa），國大黨以16席些微贏過BJP的13席；在曼尼普爾省（Manipur），也呈現拉鋸戰，但BJP以25席略勝國大黨的23席。
由於BJP在這次關鍵選舉大勝，莫迪2019年的連任之路，預料將更加順利。1060311
(中央社)
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