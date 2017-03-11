消費者不愛人工乳瑪琳 量販、超市今少見退換貨

遠東油脂生產的人工奶油「乳瑪琳」傳出使用過期回收奶油且流進市面，昨天（10日）在各大量販、超市都下架，並接受消費者退換貨。全聯沒賣乳瑪琳；家樂福、愛買、大潤發除了下架乳瑪琳，販售的熟食或烘焙產品，都沒使用乳瑪琳。

家樂福全國公關經理何默真今天表示，之前油品食安問題過後，消費者已經被教育，知道要少買加工過的油品，今天幾乎沒有消費者退換貨；另有業者表示，乳瑪琳屬於烘焙原料或用來調味的商品，銷售大宗不在零售通路，消費者購買與使用較不頻繁，今天退換貨的數量並不多。

(中時)