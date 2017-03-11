因應長照2.0上路 高雄市媒合人才
今年6月長照2.0正式上路，擴大服務對象，高雄市長照服務需求人數逾8萬人，但長照人力短缺，不足近2000名。高市府全國首創長照人力徵才就業媒合，今（11）日首場在鳳山福誠高中登場，成功媒合16人，接著另有兩場，預計釋出509個相關職缺。
高雄市副市長許銘春指出，高雄老年人口37萬7000多人，占總人口13.6%，高齡化社會來臨，因應長照2.0將上路，長照需求從4萬多，躍升為8萬4351人，高市府首度集結社會局、衛生局、教育局、勞工局、原民會等5局處，舉行3場長照人才力徵才媒合。
高市社會局表示，長照2.0主要將服務對象從老年人，擴及服務身心障礙、失能者，目前長照人力急缺1977名新血投入；徵才有34家雇用單位，包括老人福利機構、護理之家、醫院、居家護理所等，照服員薪資24K起跳，護理之家督導級近50K。
今天育英護專40名學子組隊參訪，育英老人服務事業管理科主任陳怡安表示，該科目前有250名，課程規畫以高齡健康照顧與高齡服務產業為二大領域，今年配合政府長照2.0上路，原本一個年級開設一班，特別增為兩班。
社會局長姚雨靜表示，有意加入長照的民眾，不用擔心沒專業背景，可報名勞動部高屏澎東分署的「公費照顧服務員訓練班」。另外，將於3月18日鳳山行政中心舉辦第2場長照徵才，3月19日前進那瑪夏舉行第3場。
(中時)
關鍵字：長照人力徵才就業媒合、長照2.0、徵才
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