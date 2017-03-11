年改溯及既往 最高院前院長楊仁壽：李登輝現照領終身俸

全國公務人員協會今舉辦「年金改革溯及既往違憲研討會」，最高法院前院長楊仁壽演講時提到，李登輝到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣，「這就是不溯及既往，這就是不溯及的事實，你還能改我？要改也是每一位軍公教都同意」。

國民黨立委林為洲今天全程參與，他說，他預測，年金改革相關草案到了立法院，就是強行表決通過，明年1月1日就會實施，也有可能更快，7月1日實施；民進黨最重要對抗武器有二，一是公平正義，拿來跟勞工比，這是超越法律的政治手段；二是轉型正義，把它當成黨產跟蔣中正，追溯既往，執政黨理念是這樣，就像促轉、黨產，都是轉型正義概念，用新的法律推翻舊的法律。

林為洲表示，未來在立法院一定會碰到這樣攻防，聽了楊院長所提的，改革若是要成功，一定要分三階段，一是已退休，不能溯及既往，二是現職的公務員，有信賴保護原則，三、針對未來新進公務員，要分三種身份鎖定的法律才能永續。我也是黨團三長之一，未來若要蠻橫通過法律，公務員要提釋憲時，國民黨35席一定全投贊成票

(中時)