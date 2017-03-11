腹部肥胖　小心代謝症候群上身

聯新國際醫療壢新醫院11日上午舉辦「世界腎臟病日」活動，教民眾改善腹部肥胖，遠離代謝症候群。（院方提供）

民眾若有「代謝症候群」，罹患三高、腦中風、心臟病的機率將很高。聯新國際醫療壢新醫院11日上午舉辦「世界腎臟病日」活動，以2位主任級醫師以「代謝症候群與腎臟病」為題，建議民眾從飲食與運動著手，改善腹部肥胖，遠離代謝症候群。

衛生福利部桃園醫院腎臟科主任巫宏傑獲邀演講指出，有代謝症候群者，將來罹患糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病與腦中風的機率，分別比一般人高出6倍、4倍、3倍、2倍。而代謝症候群比例，隨年齡增加有漸增趨勢，民眾應從年輕開始，就要做健康預防。

壢新醫院腎臟科主任林盈光表示，代謝症候群與慢性腎臟病息息相關。而代謝症候群的重要指標之一為腹部肥胖，民眾注意體重外，還要多量腰圍。台灣男性標準腰圍為90公分、女性是80公分，一旦「超標」，應加強個人健康管理。

壢新醫院運動醫學科主任林頌凱指出，運預防代謝症候群最好的方法是運動，而有氧運動會讓身體發熱、喘、流汗，是不錯選擇。現代人生活繁忙，每次運動若做不滿半小時，可利用零碎時間，將30分鐘分為3次進行，每次10分鐘，效果一樣好，「全身性的、讓身體各部位都可以活動到的，效果越好」。

聯新運動醫學中心運動管理師高瑾蓉強調，體脂為全身性的，並無特定運動可對特定部位，進行局部瘦身，民眾可利用全身性有氧運動，幫助脂肪代謝。民眾平時不要彎腰駝背，可常縮小腹，隨時隨地讓核心肌群有用力的感覺，常留意身體姿勢，就可讓腹部肥胖不再往上增加。

(中時)