SBL》簡浩要命失誤 達欣驚險次輪開胡
簡浩最後0.1秒的運球失誤，直接斷送璞園最後生機！11日在板橋體育館登場的SBL季後賽次輪，第1場就上演緊張刺激好球，台北達欣靠著「印度姚明」布拉最後26.7秒的兩罰俱中，驚險以69比68氣走璞園，次輪第1勝入袋。
達欣總教練邱大宗賽後不改愛嘲諷對手個性，「我想對方已經全力以赴了，我們卻還沒打出最好狀態，沒打首輪的『停頓』期，我們不該拿來當作藉口，必須做好更多心理準備，拿出霸氣面對璞園。」
11日中場時間獲頒年度最佳洋將的布拉，拿15分、19籃板與5火鍋，賽後他用本季最爛，來形容自己休息快兩周後的首場表現，「畢竟這是我這個月的第1戰(達欣首輪輪空)，我真的沒有打出個人最好表現，應該可以更好。」
至於拿到年度洋將的心得，布拉沒忘記先「虧」一下媒體，「拿下這個獎項當然很開心，只是我知道季前很多台灣媒體都說我速度太慢，又太大支，如今獲獎也算證明自己了吧！但我的工作還沒結束，奪冠才是最終目標。」
「阿飛」施顏宗貢獻全場最高17分，另有8籃板，表現也很出色，「我想自己還能做得更好，更要努力幫忙布拉卡位，起碼歷經今天比賽，我的外線出手信心一定增加。」蘇翊傑12分、4助攻與4籃板，周儀翔11分。
其實璞園擁有逆轉機會，蘇翊傑最後8.2秒兩罰落空，最後6秒的出界球，原本裁判吹達欣球，經過電視輔助判決，改成璞園的球，沒想到簡浩選擇背後運球，結果不小心掉球形成跳球，僅剩0.1秒等同璞園提前落敗。
璞園總教練麥班達賽後完全不想說明最後一擊的狀況，強調應該要看整場比賽，而非最後時刻，「我們自己浪費太多機會了，只是第5名球隊能把第1名逼成這樣，表現已算不錯，反正季後賽就這樣，我們也習慣處於落後了。
(中時電子報)
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