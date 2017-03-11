國民黨資金解凍敗訴 賴士葆臉書民調：96％認為受陳師孟影響

賴士葆在臉書舉行民調直播，截至11日晚間8時，大多數人認為最高行判決國民黨敗訴，是受陳師孟言論影響。（圖／取自賴士葆臉書）

對於國民黨8億元資金二度遭凍結一案，最高行政法院10日廢棄原國民黨勝訴之裁定，改判黨產會勝訴。而國民黨立法委員賴士葆11日晚間在臉書直播民調，截至11日晚間8時，大多數人認為此判決受到陳師孟所影響。

根據目前結果顯示，認為有影響者共計665票，佔全部票數691票的96％。

不當黨產處理委員會二度凍結國民黨永豐銀行帳戶及台灣銀行8張支票的行政處分，台北高等行政法院曾在1月23日裁准停止執行。

但於3月10日最高行政法院認為，國民黨聲請停止執行不是黨產條例施行細則第5條規定所稱履行的法定義務款項。且國民黨的聲請理由，不能認定已釋明原凍結處分的執行，有致其發生難以回復的損害，且有急迫情事，因此廢棄台北高等行政法院之原裁定，駁回國民黨的聲請。

監察委員提名人陳師孟在3月5日表示，要把過去那些辦阿扁總統、交通部長郭瑤琪等人的恐龍法官、辦綠不辦藍的法官，用「除垢法」把他們清除掉。陳師孟更直指，民進黨執政下，法官利用職權阻擋不當黨產處理委員會的工作，可以說是國民黨的打手。

不意最高行政法院甫出爐的裁判即讓國民黨吞敗，因此賴士葆在臉書舉辦民調，對於法院判決是否受到陳師孟言論影響的議題，由人民表達看法。

(中時電子報)