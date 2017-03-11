傳威脅警訊 德購物中心緊急關閉

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德國媒體今天報導，西部城市艾森（Essen）一家購物中心因接到威脅警訊緊急關閉。2016年艾森市曾發生恐攻爆炸事件，警方不敢大意、正進一步清查。

德國之聲今天報導，德國警方表示，收到這家購物中心可能成為恐攻目標威脅的訊息，因此關閉商場及停車場，目前警方並未透露其它進一步資訊。

德媒指出，2016年艾森市一間錫克教寺廟門口發生爆炸，造成多人受傷，懷疑嫌犯與激進組織有密切聯繫。

德國近年發生多起恐攻事件，去年7月一名27歲的敘利亞難民在南德安斯巴赫（Ansbach）的露天音樂節引爆自殺炸彈，造成15人受傷。同年12月一輛卡車衝進柏林一處耶誕市集，更造成12人死亡、40多人受傷的重大事件。1060311

(中央社)