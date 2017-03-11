期待解決執行難 陸法院端初步成績

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中國大陸最高人民法院今天公布，2016年全大陸各級法院共受理執行案件614.9萬件，執行完成507.9萬件，執行完成金額達人民幣1.5兆元（新台幣約6.75兆元）。

中新社報導，中國大陸最高人民法院今天舉行記者會，最高人民法院中共黨組副書記、副院長江必新在記者會中，作上述表示。

江必新說，上述執行結果所動用的法院警力，占全大陸法院警力的1/8，而執行結果占2016年所有待執行案件的1/4，對中國大陸法院「基本解決執行難」的目標，已有「堅實的基礎」。

中國大陸最高人民法院挑選出10件被告長時間拒不執行法院命令、金額巨大的案件，藉此顯現各級法院的執行成效。

江必新表示，由於最高法院執行訊息化建設，推動網路司法拍賣，形成「一處失信、處處受限」的「聯合信用懲戒大格局」。1060311

(中央社)