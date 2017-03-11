達欣勝璞園 蘇翊傑罰球落空差點成戰犯
SBL季後賽4強今天在板橋登場，達欣最終以68比67擊敗璞園拔得頭籌，而達欣的蘇翊傑在最後8.25秒2罰落空，差點成戰犯，他賽後不好意思地表示，「輸了我扛。」
超級籃球聯賽（SBL）季後賽璞園頂著3連勝的氣勢晉級，達欣試圖阻擋，上半場璞園攻勢多點開花，以38比37領先。
下半場達欣靠著周儀翔、蘇翊傑、施顏宗和林宜輝的三分線和快攻，反以58比54超前進入第4節。
第4節最後3分9秒，璞園林金榜切入追成66比66，接下來雙方嚴加看管都未得分，最後1分34秒，戴維斯（Quincy Davis）2罰落空，反而布拉（Sim Bhullar）2罰2中，助達欣取得68比66超前。
接下來璞園簡浩2罰1中追成1分落後，璞園使出犯規戰術，而蘇翊傑2罰落空，球出界後，經過電視輔助判決，球權改判給璞園。
璞園剩下6.08秒反撲，但簡浩的球被蘇翊傑撥走，雙方在地上爭球，球權判給達欣後，也等於宣告達欣獲勝。
例行賽戰績第1的達欣從2月26日後就沒有比賽，備戰季後賽。蘇翊傑賽後表示，璞園進攻做了充足準備，不過達欣防守上也下了很多功夫，「罰球把我嚇死了，輸球我扛。」1060311
(中央社)
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