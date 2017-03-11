宋江爭霸 台南大學擁王璽獎百萬
2017全國高中職暨全國大專院校創意宋江陣頭大賽」經過激烈的初、決賽，台南大學奪冠抱回「王者之璽」，並獲新台幣100萬元獎金。第2名龍華科技大學、第3名義守大學。
高雄市鼓勵並支持藝陣文化推廣，每年提出高額獎金，希望藝陣的種子往下一個世代播種傳承。
今年的宋江藝陣競賽，歷經激烈初賽晉級的6強隊伍在最後決賽賣力演出，不僅陣法紮實，刀槍舞藝也劃一齊力，蓬勃的朝氣和熱情震懾全場。
西螺農工穩紮穩打的武功招式融入宋江陣；來自彰化的大葉大學以高難度啦啦隊拋接技巧結合舞蹈，展現年輕熱力；來自桃園的龍華科技大學，以朱一貴鴨母王的民俗故事結合鼓陣和武術，創新宋江陣式。
義守大學用精彩的八卦陣令人驚豔；台南大學則融合內門信仰、南海紫竹寺酬神祈雨，抵抗外敵的民俗故事，結合龍獅、漢船元素，獲得評審青睞，摘下「第三代王者之璽」，並獲得百萬獎金。
高雄市長陳菊在頒獎時指出，看到青年學子的精采演出，代表傳統文化成功融入青春熱血精神和創意，讓內門藝陣觸動人心，她期許參賽學生在未來的人生繼續實踐宋江精神。1060311
(中央社)
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