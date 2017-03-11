中市南區活埋工人意外 中市府：停工改善

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台中市南區福田一街、樹義路一處私人工地，今日下午進行擋土柱施工時，發生土石坍塌，造成一名工人受困，市府消防局獲報後，隨即前往現場搶救，順利將受困工人救出送醫；針對這起意外，市府都發局已依建築法，要求業者停工改善，並將依法開罰。

位於南區的一處新建工地，今日下午發生施工意外，造成現場一名工人受困，消防局獲報後，共出動救災(護)車輛7輛，22名人員前往搶救，順利將受困人員救出，送往中山醫學大學附設醫院治療，傷患身體有多處擦傷，目前意識清晰。

針對這起私人工地意外，都發局表示，經查發生原因為業者未做好施工防範措施，導致開挖擋土柱時，造成土石崩塌，已依建築法要求業者停工改善，並將依法開罰。

勞動部職業安全衛生署中區安全衛生中心，也將依《職業安全衛生法》，對業者處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

勞工局長荷婷呼籲，營造廠在作業前須訂定標準作業程序，使勞工得以遵循，並選任合宜的職業安全衛生管理人員時時加以管理及注意，以防止災害發生，並對勞工實施必要之安全衛生教育訓練，以提高勞工之安全衛生知識，未來勞工局將加強倒塌、崩塌危害之預防檢查，並輔以宣導、輔導工作，進一步保障勞動權益。

(中時)