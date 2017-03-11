差36歲老少戀不婚頭 喜翔談生子「有機會想要」
60歲演員喜翔前年參與學生畢業製作，和小他36歲Jessy來電，兩人交往近2年始終甜蜜，也見過對方家長，今(11日)喜翔出席公視新創電影記者會，可見Jessy染了一頭金髮，脫去先前稚氣，成熟不少，再被問婚事，喜翔仍堅持不婚，但問想不想要小孩？喜翔笑回：「如果有機會想要。」
喜翔前年認戀小36歲Jessy，兩人發展到同居關係，是否打算結婚？喜翔直率曾說：「幹嘛害一個人當寡婦！她和我結婚，擺明她要當寡婦。有一天我走了，她就找個好人嫁了。」他生日與父親忌日同天甚至同時，每到這天喜翔都會到父親的墓坐上半天，Jessy心疼他，曾主動提出要在同一天結婚，但仍被喜翔打槍。
今喜翔帶女友出席電影記者會，據《ETtoday東森新聞雲》報導，他表示今年過年初四就開工，沒機會帶Jessy回去看媽媽，還吐槽女友個性悶，要熟了才好聊，不見得有長輩緣，不婚的兩人是否會想生小孩？已有一個25歲兒子的喜翔表示有機會的話希望有，他喜歡小孩，對再當爸不抗拒。
(中時電子報)
關鍵字：喜翔
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