男駕車拒檢衝撞2騎士 警開5槍制止

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53歲林姓男子今晚7時許開自小客車行經新北市三重區自強路與三和路口時，遇員警攔查拒絕配合，竟開車衝撞2輛機車意圖逃逸，員警見狀趕緊對汽車輪胎連開5槍制止，並將林男壓制在地，遭撞倒的機車騎士1男1女則受到輕傷，經送醫後幸無大礙。

(中時)