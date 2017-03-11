蔡英文：2025年 台灣將擺脫核能依賴

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全國廢核行動平台11日舉行「311非核低碳，永續能源」大遊行11日，台北場有上千人參與。（姚志平攝）

今天廢核大遊行，蔡英文總統晚間在臉書貼文表示，2025年的台灣，將會是擺脫依賴核能，擁抱清潔、永續能源的台灣。

蔡英文臉書全文如下：

2025年的台灣，將會是擺脫依賴核能，擁抱清潔、永續能源的台灣。

我們積極發展再生能源。去年的再生能源發電量占比成長了21.2%，達到歷史新高的126.9億度。而今年初通過的電業法第一階段修正，將讓台灣綠電產業的發展，穩健、大步地前進，全力實現2025年，綠電占比20%的目標。

有一天，數百座的離岸風機將豎立在台灣海峽。我們的屋頂、廠房、閒置土地和集水庫都會廣泛佈建太陽能板。

有一天，台灣人可以開始使用地熱來發電，而多數的中大型養豬場都設置了沼氣發電設備。

這是實現「2025非核家園」的那一天，也是我們努力的每一天。

(中時)