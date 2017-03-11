吳慷仁為戲全裸掏「槍」 鍾瑤幫忙嗑便當
電影《白蟻：慾望迷惘》下周上映，男女主角吳慷仁、鍾瑤及導演朱賢哲日前上台視《台灣名人堂》接受專訪。吳慷仁在戲中裸身「打手槍」，他坦言這場戲不好拍，人多難專注，拍了兩次才完成，現在格外佩服Ａ片演員，實在不簡單。導演朱賢哲則對吳慷仁的表現讚不絕口：「他皮膚發紅，用全身細胞在表演！」吳慷仁幽默地說：「身為一般的男性，兩、三次應該極限了吧！」
為了符合《白蟻》的片中角色，吳慷仁一個多月內減掉16公斤，女主角及女友鍾瑤笑說：「他的便當都是我吃掉的！」因為減肥忍過頭，吳慷仁一殺青就立刻買鹹酥雞好好大吃一頓。更多精彩的訪談內容請鎖定12日上午10點「台視主頻」播出的《台灣名人堂》。
(中時)
關鍵字：《白蟻：慾望迷惘》
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。