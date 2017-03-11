吳慷仁為戲全裸掏「槍」　鍾瑤幫忙嗑便當

吳慷仁、導演朱賢哲、鍾瑤上台視《台灣名人堂》。（台視提供）

吳慷仁談《白蟻》拍攝過程。（台視提供）

鍾瑤劇中腳色叛逆，殺青後一度改不掉罵髒話的習慣。（台視提供）

電影《白蟻：慾望迷惘》下周上映，男女主角吳慷仁、鍾瑤及導演朱賢哲日前上台視《台灣名人堂》接受專訪。吳慷仁在戲中裸身「打手槍」，他坦言這場戲不好拍，人多難專注，拍了兩次才完成，現在格外佩服Ａ片演員，實在不簡單。導演朱賢哲則對吳慷仁的表現讚不絕口：「他皮膚發紅，用全身細胞在表演！」吳慷仁幽默地說：「身為一般的男性，兩、三次應該極限了吧！」

為了符合《白蟻》的片中角色，吳慷仁一個多月內減掉16公斤，女主角及女友鍾瑤笑說：「他的便當都是我吃掉的！」因為減肥忍過頭，吳慷仁一殺青就立刻買鹹酥雞好好大吃一頓。更多精彩的訪談內容請鎖定12日上午10點「台視主頻」播出的《台灣名人堂》。

(中時)