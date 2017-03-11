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紳士大軍壓境 GQ紳裝走路帥翻信義區

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紳士大軍壓境 GQ紳裝走路帥翻信義區
由台灣男性時尚雜誌《GQ》主辦的第4屆SuitWalk紳裝走路於今日登場，數百位正裝型男佔領台北街頭。（樺舍公關提供）
紳士大軍壓境 GQ紳裝走路帥翻信義區
今明（11、12）兩日於信義新光三越A11四樓戶外廣場舉辦首創以紳士lifestyle為主題的「GQ紳士市集」（樺舍公關提供）
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本屆SuitWalk紳裝走路活動亦吸引不少女性穿著帥氣西裝參與。（樺舍公關提供）
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Suit Walk創辦人Brian、GQ國際中文版總編輯杜祖業、康泰納仕樺舍集團董事總經理劉震紳與「The Best Dressed Man經典紳士獎」得獎者合影。（樺舍公關提供）
Suit Walk創辦人Brian頒發L’uxpresso精品咖啡特別獎。（唐主桂攝）
Suit Walk創辦人Brian頒發L’uxpresso精品咖啡特別獎。（唐主桂攝）
第4屆Suit Walk紳裝走路，吸引約500位紳裝型男參加。（唐主桂攝）
第4屆Suit Walk紳裝走路，吸引約500位紳裝型男參加。（唐主桂攝）

由台灣男性時尚雜誌《GQ》主辦，一年一度專屬男人的第4屆Suit Walk紳裝走路於今日登場，吸引約500位紳裝型男參加，一行正裝大軍以台北SOGO百貨復興館為起點，搭乘捷運並遊行至終點信義新光三越A11館，其中更不乏有許多女性換上帥氣正裝偕伴現身其中，頗為吸睛。

本次打著「紳裝，是一種撥亂反正的服裝」口號，藉由穿正裝激起男人們自服裝上對追求品味細節及個人特質的堅持，並於今明（11、12）兩日首度在信義新光三越A11四樓戶外廣場規劃全台第一個紳士lifestyle主題的「GQ紳士市集」，集結碧兒泉、Izola生活風格小物、SPPTIEME LARGEUR法國皮鞋等品牌，以快閃攤位形式一次滿足男人從頭到腳的需求。

本日活動最後更由現場型男們共同投票選出「The Best Dressed Man 經典紳士獎」，並在《GQ》雜誌發行人劉震紳、總編輯杜祖業、Suit Walk創辦人Brian等嘉賓及百位紳裝型男大合照中落幕。

(中時)

關鍵字：GQ紳裝走路Suit Walk紳士
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