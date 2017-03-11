紳士大軍壓境 GQ紳裝走路帥翻信義區
由台灣男性時尚雜誌《GQ》主辦，一年一度專屬男人的第4屆Suit Walk紳裝走路於今日登場，吸引約500位紳裝型男參加，一行正裝大軍以台北SOGO百貨復興館為起點，搭乘捷運並遊行至終點信義新光三越A11館，其中更不乏有許多女性換上帥氣正裝偕伴現身其中，頗為吸睛。
本次打著「紳裝，是一種撥亂反正的服裝」口號，藉由穿正裝激起男人們自服裝上對追求品味細節及個人特質的堅持，並於今明（11、12）兩日首度在信義新光三越A11四樓戶外廣場規劃全台第一個紳士lifestyle主題的「GQ紳士市集」，集結碧兒泉、Izola生活風格小物、SPPTIEME LARGEUR法國皮鞋等品牌，以快閃攤位形式一次滿足男人從頭到腳的需求。
本日活動最後更由現場型男們共同投票選出「The Best Dressed Man 經典紳士獎」，並在《GQ》雜誌發行人劉震紳、總編輯杜祖業、Suit Walk創辦人Brian等嘉賓及百位紳裝型男大合照中落幕。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。