舒子晨遊英國　心裡惦記台灣味

舒子晨到英國拍外景節目。（米兔哥娛樂提供）

舒子晨到英國拍外景節目。（米兔哥娛樂提供）

舒子晨一口氣吃了三份飛機餐。（米兔哥娛樂提供）

舒子晨主持愛爾達《環遊世界800天》遠赴英國拍攝20天，愛吃的她，第一天在飛機上大吃了3份飛機餐，沒想到，接下來的20天，不管走到哪，都是一成不變的薯條、炸魚、pizza、義大利麵，讓她頓時也失去胃口，「其實我滿腦子裡都只有滷肉飯跟米粉湯」，她直呼：「台灣的飯實在是好吃到不要不要的！」

(中時)