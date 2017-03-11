少女時代太妍曬樂天糖 陸民轟到關留言

我要評比

剛出了首張單飛新專輯的南韓天團「少女時代」隊長太妍昨天在社群平台上曬出樂天糖果，卻被中國大陸網友質疑「對中國充滿惡意」。太妍隨後刪動態、關閉評論。

新浪娛樂今天報導，太妍在社群平台上曬出樂天集團生產的糖果，並配文「你今天為什麼這麼好吃？再這樣下去都要吃掉了」，卻引發爭議。

中國大陸和南韓近日因南韓同意部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）而關係緊張。南韓樂天集團簽署協議供地給部署薩德使用，遭到中國大陸網友抵制。

太妍曬出樂天糖果的舉動，被大陸網友質疑「對中國充滿惡意」。大陸網友紛紛聲討和斥責太妍，很多粉絲取消關注並評論：「國家面前無偶像」。

但也有粉絲表示：「不就是吃顆糖嗎？至於小題大做嗎？」

隨後，迫於輿論壓力，太妍刪除這條動態，並且關閉評論。

太妍關閉評論後，部分粉絲發布微博說：「對不起，沒有保護好你。」

「少女時代」金雞年迎接出道10週年，成員太妍於2月底發布首張正規專輯「My Voice」，日前才榮登Naver Music、Olleh Music、Bugs、Genie、Soribada 5大音樂榜榜首。1060311

(中央社)