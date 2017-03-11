林全：311讓廢核跟綠能成為共識

民間團體今天舉行廢核大遊行，行政院長林全表示，日本311大地震讓廢核及綠能成為共識，也是政府努力的目標。

日本6年前發生大地震，帶來的海嘯連帶引起福島核電廠事故。民間團體下午發起廢核大遊行，要求政府執行2025年非核家園的目標，包括民進黨、時代力量、社民黨、綠黨等都組成隊伍參加

林全晚間在臉書發文表示，311大地震讓廢核及綠能成為共識，也是政府長期努力的目標，要讓人民免受核災風險、減少核廢料對環境的影響、降低空氣污染源，且是為了台灣的永續發展。

他表示，今年年初，立法院通過了電業法的修正案，將以穩健、開放的方式，加速台灣綠電產業發展，達成2025年綠電占比20%的目標。

林全說，有些團體跟民眾選擇走上街頭，表達廢核的訴求，其實政府跟人民的想法是一樣的，想讓所有人享受乾淨、有效率、穩定、價格合理的電力，且不用擔憂核災及核廢料污染。他將竭盡所能，讓大家都能安全、安心地生活。1060311

(中央社)