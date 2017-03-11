上海愛滋遺孤咖啡館 面臨非理性歧視
上海一家以提供愛滋病患遺孤工作機會創立的公益咖啡館，面臨部分客戶的非理性歧視。這些員工本身人類免疫缺乏病毒（HIV）檢測為陰性，但仍有顧客感到不滿或害怕。
上海解放日報所屬的上海觀察曾經報導，由香港智行基金會在中國大陸上海市區創設的咖啡館「Village 127」，麵包師、咖啡師、廚師幾乎全是來自愛滋病家庭的健康子女。店名取自河南村莊中，最初受智行基金會資助的127名愛滋孤兒。
英國廣播公司（BBC）中文網拍攝的影片中，一名顧客表示，他並不知道這些員工的背景，大家的直覺可能都是會先想「我是否安全」。他說，這並不只是針對愛滋病，而是任何傳染病都一樣。
咖啡館的員工表示，曾接過投訴電話，客人會問，為什麼要開店？並說之前自己在這喝了杯咖啡，要不要緊？
影片中，一名網友留言說，「我不歧視愛滋病患者，但是客戶有知情的權利，你們的員工都是和愛滋病病人有接觸的，對我來說是忌諱。」
智行基金會創辦人杜聰受訪時說，如果顧客不能接受這些服務他們的人其實是HIV陰性（表示未感染），只是他們的家人是陽性，「那就不要來」。
杜聰說，社會標籤和人們的歧視是不理性的，他相信很多人會明白，吃烘培食品不會感染愛滋病。
智行基金會以社會企業的方式照顧受愛滋病影響的病人子女。杜聰說，若非得把這些人逼成街童遊民或幫派份子，就太令人沮喪了。1060311
(中央社)
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