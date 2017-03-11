同德書畫展 駐星代表：促台星藝文交流
新加坡同德書報社今天舉行書畫展，駐星代表梁國新說，代表處是台星兩國之間的交流平台，希望未來在藝文方面促成更多交流與互動，發揚光大孫中山先生的人文關懷精神。
梁國新下午受邀出席致詞指出，同德書報社有著光輝的歷史，始終秉承孫中山精神與創社的宗旨，與時俱進，宣揚中華文化，兼顧社會服務，一路走來，始終如一。
他指出，書畫在中華傳統藝術文化占有非常重要地位，透過書畫藝術所蘊含的哲學、美學及人生體驗，不但發揚中華文化，同時陶冶性情、淨化心靈，進而發揮促進社會祥和的目的。
梁國新說，同德書報社推廣藝文活動不遺餘力，過去曾和台北的國父紀念館合作，在新加坡舉辦孫中山生平事蹟書畫展，這是台星雙邊非常良好的交流。
同德書報社社長湛承憲說，同德書報社是孫中山到南洋宣揚革命思想、喚醒民眾自覺的重要機構，曾經為孫中山的民主革命立下卓越功勳。
同德書報社為緬懷創社的孫中山先生逝世92周年紀念，舉辦「同德書畫展」，一連4天展出33位包括同德社員及其他來自各地的書畫家作品。1060311
(中央社)
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