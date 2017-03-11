宜縣查遠東油脂問題產品 均已下架
宜蘭縣政府衛生局針對遠東油脂公司違規使用逾期品再製19項產品案，今天派員於轄內通路稽查，確認商家均已展開自主下架、退回，另查教育處及團膳業者，皆無使用該產品。
宜蘭縣衛生局表示，接獲桃園市政府衛生局通報遠東油脂股份有限公司違規使用逾期的無水奶油及回收逾期乳瑪琳再製19項產品一案，為確保民眾之權益與健康，立即主動出擊並掌握該公司直營商業者，經查本次回收產品已展開全面性自主下架。
此外，衛生局全面動員查核104家食品添加物行、食品烘焙原料行、食品行、原物料（含販售通路）經銷商及早餐店等業者，也已通知糕餅商業同業公會、相關餐盒公（工）會，下架、停止使用疑慮商品，並退回原供應商。
衛生局表示，仍會持續掌握相關產品流向資訊進行稽查，也呼籲烘焙業、早餐業及販售等食品業者應確認產品來源，保留進貨憑證備查，若產品涉嫌違規，須立即下架暫停販售。
衛生局重申，若有涉違規產品，請食品業者務必確實執行下架與通報，並立即退回原購買廠商，落實自主管理善盡社會責任、勿以身試法。1060311
(中央社)
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