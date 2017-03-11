《天降神機》歐陽妮妮變乖乖女 最想有「馬甲線」

宋柏緯（右）、歐陽妮妮主演的電視電影《天降神機》舉行開鏡儀式。（緯來提供）

緯來電影台自製青春校園電視電影《天降神機》昨天（3月10日）舉行開鏡儀式。該片由導演游翰庭執導，宋柏緯、歐陽妮妮、林家綺領銜主演，描述男主角「黃星徹」宋柏緯在媽祖廟神桌上偷走手機，靠著手機裡一個叫做「I媽祖」的奇怪App，竟然有了預知未來的能力，因而鹹魚翻身，從「不良少年」變成「英雄少年」！

游翰庭表示，這是一部用信仰傳遞溫暖，讓親情填補遺憾的電視電影：「透過情感連結，傳達『犧牲』的概念，結合現代科技App探討家庭親情，以輕鬆有趣手法呈現」。

歐陽妮妮在《天降神機》中，一改《六弄咖啡館》「蔡心怡」的潑辣形象，飾演品學兼優的乖乖女高中生「盧易琳」；沒有特別信仰的她，透露3個月前被朋友揪去拜月老，但她求的是人際桃花而非姻緣：「讓自己的人緣好上加好」。

剛過完21歲生日的歐陽妮妮，外婆給了她一個紅包，妹妹娜娜送5位數精品手鐲。《天降神機》開鏡儀式上，工作人員也偷偷準備蛋糕替她慶生，驚喜之餘，她許了一個有趣的願望：「希望有馬甲線！」

(旺報)