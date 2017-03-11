中菲商定 將在菲律賓共建工業園區

新華網11日報導，中國商務部部長鐘山11日表示，中菲雙方商定將在菲律賓共建工業園區。

在11日舉行的十二屆全國人大五次會議記者會上，鐘山說，不久前對菲律賓的訪問，是他擔任商務部部長後的首次出訪，訪問期間，中菲在貿易、投資、園區建設、重大基礎設施建設以及多邊區域貿易安排方面達成許多共識。

他說，中菲貿易近幾年由於種種原因增長較慢，但近幾個月開始快速成長，這說明兩國貿易有很強的互補性。

(工商)