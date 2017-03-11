衛服部苗栗醫院推四大篩檢 積極找出病變患者

衛福部苗栗醫院今天在中油紫園禮堂舉辦大型四癌篩檢活動，有多達500人參與篩檢。(江詩筑攝)

衛福部苗栗醫院今天上午舉辦苗栗市首場大型四癌篩檢活動，現場有醫師為民眾檢查口腔黏膜。(江詩筑攝)

「早期發現、早期治療」是防癌、抗癌的重要關鍵，今年苗栗市首場「儲蓄健康 預防保健」大型四癌及成人健康篩檢活動，於今日上午在苗栗市中油紫園禮堂舉辦，民眾每做一項篩檢，就有一份精美禮品，完成篩檢還贈送餐盒，鼓勵民眾踴躍參加，共有近500人參加，完成近900項次檢查，成果豐碩。

「儲蓄健康+預防保健」大篩檢，由苗栗縣衛生局、苗栗市衛生所、苗栗市公所與鄰近里辦公室和衛生福利部苗栗醫院醫療團隊等合作。

會場同步辦理戒菸、抗生素用藥和長期照護、居家服務、器官捐贈等衛教宣導和有獎徵答活動，民眾參與踴躍，苗栗縣副縣長鄧桂菊也響應器官捐贈簽署，希望有更多人加入愛心接力，延續生命意義，幫助有需要的人。

衛福部苗栗醫院長許振榮表示，苗醫積極推動「乳癌」、「子宮頸癌」、「大腸直腸癌」、「口腔癌」四癌篩檢，去年四癌篩檢檢查數總共有8千多件，其中發現為癌前病變個案數有57例，確診為癌症個案數有22例，讓患者有及早治療的機會，獲得良好預後療效，也等於幫助了22個家庭，守護家人珍貴的生命及幸福。

苗醫高級健檢中心主任李政剛醫師說明，國民健康署提供免費篩檢對象資格為40歲到64歲成人每三年一次健康檢查，65歲以上每年1次。另外，四癌篩檢包含：乳房攝影檢查(45-69歲，每2年1次)、子宮頸抹片檢查(30歲以上，每年1次)、糞便潛血檢查(50-74歲，每2年1次)、口腔黏膜檢查(30歲以上，嚼食檳榔及吸菸者，每2年1次)。民眾可至醫院或利用醫療團隊至各鄉鎮社區的巡迴服務車，接受檢查，苗醫提供諮詢專線：037-261920轉1112或1113。

(中時)