UBA》首闖公開一級就晉級8強 中科大寫奇蹟

台中科大陳丙霖是球隊內線支柱。（大專體總資料照）

本屆首度挑戰UBA公開一級的台中科大，在不被看好的情況下，連戰皆捷，今在醒吾科大體育館面對地主，憑藉高孟偉全場轟進22分，以86比76逆轉擊敗醒吾科大，拿下確定晉級的第9勝，寫下首度挑戰公開一級，就能晉級8強的驚人隊史。

台中科大上屆征戰UBA公開二級，順利晉級前4強，拿下公開一級門票，隊史首闖一級聯賽，本屆以晉級球隊之姿，打來卻絲毫不顯生澀，拿下晉級所需的9勝之外，還曾拉出一波6連勝，包括擊敗目前排名第一的健行科大，展現不同凡響的實力，確定晉級8強，更跌破不少人眼鏡。

就連頭號中鋒陳丙霖對晉級8強的結果都感到意外，但教練張競業表示，經過首輪各隊陸續亮相後，他就開始與教練團擬定面對各隊的策略，「我還在筆記本上寫著『9勝』！」他強調，中科大的優勢就是每個球員都能控球與投籃，加上球員認真努力，都做到教練團的要求，才能風光晉級。

目前就讀中科大研一的陳丙霖，儘管身高只有192公分，卻是中科大陣中不可或缺的內線主力，他本季出賽14場，只有2場沒有繳出得分、籃板「雙10」的表現，在UBA長人當道的現況，實屬不易，他也是教練張競業特別保護的球員，張競業說：「防守上，大家要保護丙霖，讓他去抓籃板。」

陳丙霖畢業於光啟高中，大學曾念過世新、僑光科大，目前在中科大念研究所，原本他打算放棄籃球，卻因張競業邀請，決心繼續籃球路，甚至挑戰SBL，他強調，球隊有許多球員都來自乙組，但鼓勵與相互信任，成為球隊不斷贏球的關鍵，他說：「我們打團隊才會贏球。」昨天剛過生日的他，球隊晉級堪稱是最好生日禮物。

中科大首闖公開一級就打進8強，但驚奇之旅還沒結束，面對接下來的8強賽，張競業說得保守，「我們有球一定打，但經過預賽15場比賽，大家應該都把我們認清了，接下來8強賽，能贏球當然最好，但晉級8強已經達到我們的高標，這些是球員努力的成果。」

(中時電子報)