中國商務部長：「一帶一路」進出口值達到6.3兆元人民幣

證券時報網 11日報導，中國商務部部長鐘山3月11日在人大記者會上指出，「一帶一路」國家雙邊貿易，去年進出口總值6.3兆人民幣，高於與其他國家外貿的成長率。雙向投資也在不斷成長，沿線國家已成投資主要目的地，2016年直接投資已經達到145億美元。中國在沿線20個國家，建立56個經貿合作區域，累計投資185億美元，為東道國增加近11億美元稅收和18萬個就業機會。

(工商)