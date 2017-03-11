菲華僑界模範教師獎 台灣人袁雪芳獲獎

「宿務無名氏（引叔）施維鵬2016-2017年度優秀華校校長、模範華語教師獎」今天舉行頒獎典禮，來自台灣的教師袁雪芳也是得獎人之一，並且代表得獎教師們致詞。

該獎項被視為菲律賓僑界最重要的教育工作者獎項，今年由聖公會中學的吳紫薇獲得優秀華校校長獎，模範華語教師獎得主有15人，包括來自台灣的袁雪芳。

袁雪芳是菲律賓台商總會副總會長李誠正之妻，投身僑教迄今已有13年，目前在馬加智嘉南學校執教，獲許多教育相關獎項，包括僑務委員會資深優良教師獎，也多次指導學生參加校際比賽奪得佳績。

頒獎典禮下午在馬尼拉華人區菲華商聯總會會所舉行。

袁雪芳在致詞時表示，當選模範教師是一份肯定，也是一份責任，激發自己更多的創意及熱情，融入華語課程中。

她形容華文教師是課堂的指揮家，認為本身除了要不斷吸收教學新知以鞏固教學外，更要適時地變更教學方法來引發學生的學習興趣，進而將璀燦的文化種子，散播到孩子們的心田中。

校方對袁雪芳的評價為「具愛心」、「上課多元富趣味性」、「班級管理良好」、「自我要求高」等。

「宿務無名氏（引叔）施維鵬2016-2017年度優秀華校校長、模範華語教師獎」由宿霧僑領施維鵬於1984年發起，他在世時低調辦獎不欲人知，命名「無名氏」，直到辭世後身分才被公開，由他的長子施嘉駿繼續舉辦。

今年優秀校長獲頒獎金30萬披索（約新台幣21萬元）以及獎杯，模範教師每人獲得獎金10萬披索與獎杯。1060311

(中央社)