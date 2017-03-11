苗栗夢花文學獎頒獎 耕耘文學天地
苗栗縣第19屆夢花文學獎今天上午在苗栗縣府第2辦公大樓國際會議廳舉行頒獎典禮，今年有80件作品獲獎。縣長徐耀昌出席活動時表示，希望愛好文學的朋友們繼續參與，共同灌溉這片園地，讓苗栗文學更蓬勃發展。
夢花文學獎從1998年開始舉辦，原是由頭份、竹南地區的文史工作社團「雷社」等團體，倡議以苗栗縣治所在夢花庄為名，設立了苗栗縣夢花文學獎，歷經各屆縣長支持，由文化局、教育處等單位接續辦理迄今19年。
夢花文學獎的獎項包括新詩、散文、短篇小說、報導文學、母語文學、小夢花兒童詩及青春夢花等7類組，小夢花及青春夢花限定設籍苗縣或在苗栗縣就學的國小及國中、高中學生投稿，其他類組除苗栗縣籍作家，也有來自新北市、台北市、台南、高雄、新竹、嘉義、彰化、雲林等縣市作家參與，共計收稿498件，經評審委員評選出80件得獎作品。
邱慶淩、邱慶价「兄弟檔」作品，分別獲得青春夢花國中組、高中組的優選，五湖國小的邱薏毓、邱議萱「姊妹檔」均獲選小夢花兒童詩優選。
維真國中老師張珍華的散文〈打破瓶頸〉，以細膩生動、流暢創新的文章內容，獲得散文組首獎；新北市陳文偉去年曾獲佳作，今年再度投稿以〈歸夢〉獲得短篇小說組首獎。在近2、3屆首獎都從缺的情況下，此屆散文及短篇小說組2篇首獎脫穎而出，實屬不易。
徐耀昌表示，教育處持續辦理夢花文學獎全國徵文競賽，每年也辦理苗栗文學作品公開徵選出版及全國首創的文狀元寫作競賽，大幅提升國中小學生閱讀與創作，在2016年全國語文競賽中團體成績蟬聯非6都冠軍，凸顯苗縣深耕閱讀創作及語文教育成果豐碩。
(中時)
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